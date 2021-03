Eine Niederlage mit 26 Punkten Differenz hätten sich die Traiskirchen Lions gegen die DC Timberwolves leisten können, um in der Relegations-Serie (Best-of-Five) das Heimrecht zu behalten. Ein Szenario, das in der Gedankenwelt der Lions eigentlich nicht vorkam. Genauso sorglos gingen die Traiskirchner auch in die Begegnung, fingen sich im ersten Spielabschnitt 28 Zähler. Coach Markus Pinezich wusch seinen Jungs ordentlich den Kopf. Die Lions gewannen das zweite Viertel mit fünf Punkten Differenz. Das war aber eher den Timberwolves zu verdanken, die plötzlich nichts mehr trafen.

Wölfe zerfleischen die Löwen

Die Wiener starteten dennoch mit einer 36:29-Führung in die zweite Hälfte und hatten dann ihr Visier wieder auf scharf gestellt. Die Timberwolves bauten ihre Führung kontinuierlich aus. Am Ende des dritten Viertels (62:48) gab es keinen Zweifel mehr, wer dieses Match gewinnen wird. Dass sich die Wiener noch den neunten Platz in der Tabelle holen, war aber ebenfalls schwer auszumalen. Doch die Lions wirkten lustlos, zeigten kein Aufbäumen. Und die Wiener? Die glaubten an sich. Vor allem Paul Rotter (insgesamt 30 Punkte) war nun entfesselt. 37 Sekunden vor dem Ende erhöhte Rotter den Vorsprung erstmals auf die magische 27 Punkte-Marke. Drei Freiwürfe später war das Wiener Wunder perfekt, da half auch ein Last Minute-Dreier von Aron Hoffer-Toth nichts - die Timberwolves siegen mit 87:60.

Stimmen zum Spiel

Lions-Coach Markus Pinezich: "Es war eine Arbeitsverweigerung. So kann man nicht auftreten. Bodenlose Frechheit. Es ist eine Schande, ein Löwe zu sein heute, so wie wir gespielt haben. Bodenlose Frechheit, mehr habe ich nicht zu sagen.“

Timberwolves-Coach Hubert Schmidt: "Unglaublich, wir hätten es nicht für möglich gehalten, dass wir so hoch gewinnen können. Deswegen haben wir eigentlich Nemanja Nikolic geschont wegen Knieschmerzen. Aber es war eine unglaubliche kämpferische Leistung. Auch als wir im zweiten Viertel offensiv nichts zusammengebracht haben, haben wir super verteidigt und einfach mit Aggressivität und Energie gespielt. Ich bin sehr stolz auf die Burschen, dass wir jetzt den Heimvorteil haben, dass wir die Quali-Runde als Neunter abschließen konnten. Aber das heißt nichts, nächste Woche beginnt es wieder bei 0:0.“