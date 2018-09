Seit gestrigem Montag hat Lions-Coach Zoran Kostic wieder seinen gesamten Kader zur Verfügung. Da kehrten die Nationalteamspieler Benedikt Danek, Benedikt Güttl und Jozo Rados – nach einem hart erkämpften Overtime-Sieg gegen Zypern, der einen positiven Start in die erste EM-Quali-Phase bedeutete – zurück in den Trainingsalltag.

Auch ohne die Nationalteam-Cracks gab‘s vergangene Woche einen Testspielerfolg gegen Zweitligist Mattersburg (78:61). „Die Testspiele gegen die Zweitligisten waren absolut erfreulich“, kann Manager Stefan Höllerl auf Siege gegen Mattersburg und die Basket Flames zurück blicken.

Am Freitag wartet zum Auftakt des NÖ Cups in Klosterneuburg mit den Mistelbach Mustangs erneut ein Zweitliga-Verein. Traiskirchen hofft dann am Sonntag gegen die Hausherren um den Titel spielen zu dürfen: „Klosterneuburg schätze ich gerade wegen der Rückkehr von Mo Lanegger heuer stark“, hofft Höllerl auf einen ersten echten Gradmesser. Nach dem NÖ Cup soll sich auch die Zukunft der Testspieler Hrovje Peric (21 Punkte gegen Mattersburg) und Drago Brcina (11) weisen.

Am darauffolgenden Dienstag (25. September) wäre ja der Alpe Adria Cup-Auftakt gegen Hopsi Polzela angestanden, doch die Slowenen können diesen Termin wohl nicht wahrnehmen- „Zu 90 Prozent wird verschoben. Sehr schade, das wäre kurz vor dem Meisterschaftsstart ein guter Prüfstein gewesen“, seufzt Höller.