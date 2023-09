Wien der erste Gradmesser

Die Traiskirchen Lions haben die ersten drei Testspiele der Vorbereitung absolviert. Das erste Fazit fällt positiv aus. Gegen Zweitligist Vienna United rund um Coach und Lions-Legende Benedikt Danek war es „noch ein lockeres Einlaufen“ (O-Ton von Geschäftsführer Paul Handler). Das Doppel gegen BC Vienna war die erste echte Nagelprobe. Traiskirchen verlor beide Partien mit -12.

Für Handler „zu diesen Zeitpunkt aber absolut okay. Im ersten Spiel waren wir noch sehr unsicher. Im zweiten Spiel haben wir eigentlich nur das dritte Viertel hoch verloren, ansonsten haben wir mitgehalten.“

Der lettische Point Guard Edgars Lasenbergs plagt sich aktuell mit muskulären Problemen an der Oberschenkelrückseite, wird auch den kommenden Test gegen die Timberwolves (Samstag, 17 Uhr/Lions Dome) fehlen.

Einen guten Eindruck macht hingegen Davon Clare. „Wenn wir nicht wüssten, dass er verletzt war, würden wir nichts merken“, sagt Handler. Der US-Boy absolvierte rund 70 der insgesamt 80 Minuten gegen BC Vienna. „Am Montag war der Physio da. Er hat nicht einmal was gebraucht“, ist Handler zufrieden, fast euphorisch wird er, wenn er über die Zuschauerzahlen spricht: „Die sind eine kleine Sensation. Wir haben jetzt bei den Spielen schon 300 Zuschauer gehabt. Die obere Tribüne war voll.“ Wieder an Bord sind nicht nur die Lions-Fans sondern auch wieder Mobilitätspartner Seat Keglovits aus Trumau. Das Autohaus verloste gemeinsam mit TQS im Rahmen der Traiskirchner Sporttage einen Seat Arona. Die glückliche Gewinnerin Nastasij Deyer schenkte den 28.500 Euro teuren Wagen gleich an ihre Enkelin weiter.