Löwen wollen Bullen auf die Hörner nehmen

Traiskirchen kassierte zuletzt in Graz eine herbe Klatsche. Kapfenberg ist sieglos und Tabellenletzter. Nicht der Anspruch der Steirer. Zuerst dreimal in Serie Meister. Dann in der Vorsaison noch im Superliga-Finale. Im Lions Dome will die Coffin-Truppe nun die Trendwende einleiten. Die Lions wollen währenddessen im Kampf um die Top Sechs nicht schon früh ins Hintertreffen zur direkten Konkurrenz geraten.

Nenad Josipovic, Coach Lions: „Wir wollen unser Spiel in Graz vergessen machen. Kapfenberg ist ein gefährliches Team, sie warten noch auf ihren ersten Sieg und haben trotz möglichen Ausfällen Qualität im Kader. Wir wollen bis zum Schluss im Spiel bleiben.“

Lukas Hahn, Spieler Lions: „Gegen den Heimatclub zu spielen ist immer etwas Besonderes. Das Spiel in Graz ist nicht unser Anspruch, wir wollen besser sein. Ich hoffe zudem, dass viele Fans kommen und den Lions Dome zum Kochen bringen, wie das in der Vergangenheit schon der Fall war.“

Mike Coffin, Coach Bulls: „Wir müssen unsere Defense verbessern, da muss unser Fokus liegen.“

Joshua Scott, Spieler Bulls: „Bisher war die Saison eine einzige Abwärtsspirale. Und zwar auf und neben dem Feld wegen Verletzungen. Aber wir haben die Chance eine Trendwende einzuleiten am Samstag. Wir glauben an Gott und aneinander. Unsere Jungen, ich inklusive, werden am Samstag ein großer Teil des Spiels sein. Wir müssen Energie und frische Beine bringen.“