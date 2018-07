Während die Basketballer selbst noch „off season“ haben, also in der Saisonpause sind, hat Traiskirchens Manager Stefan Höllerl derzeit arbeitsintensive Wochen. Das Transferkarussell nimmt langsam Fahrt auf: „Für mich ist es die Hauptsaison, aber es macht ja Spaß“, grinst Höllerl.

Noch mehr Spaß macht der Job, wenn man Erfolgserlebnisse verkünden kann, so wie der Lions Manager in der Vorwoche. Mit Benedikt Güttl und Benedikt Danek bleiben zwei absolute Leistungsträger im Löwenrudel. Beide spielten in der abgelaufenen Spielzeit die Saison ihres Lebens. Klar, dass da Begehrlichkeiten anderer Clubs aufkamen. War es schwer die beiden von einem Verbleib zu überzeugen? „Eigentlich nicht. Sie sehen sich beide basketballerisch als Traiskirchner, das war relativ unkompliziert“, gewährt Höllerl Einblick in die Verhandlungen.

Danek und Güttl nehmen das Finale ins Visier

Der 24-jährige Güttl geht in seine achte Saison in Traiskirchen. In der Vorsaison war der Captain mit 2,1 Steals pro Partie der beste „Ballstehler“ der Liga und kam durchschnittlich auf zwölf Punkte und vier Assists: „Ich habe mich sehr schnell wieder für Traiskirchen entschieden, da wir auf die vergangene Saison aufbauen wollen und mit unserem Stamm sicher noch mehr möglich ist“, erklärt Güttl und wird prompt konkreter: „Ich persönlich war als Löwe noch nie im Finale und das ist sicher ein Ansporn und ein Ziel.“ Der 31-jährige Danek war mit 8,4 Assists 2017/18 der beste Passgeber der Liga und erzielte durchschnittlich zwölf Punkte. Insgesamt geht der Guard in sein 14. Jahr im Lions Dome. Auch für ihn war der Verbleib keine schwere Entscheidung: „Da wir eine recht erfolgreiche Saison gespielt haben und den Kern der Mannschaft behalten werden“, erklärt Danek seine Beweggründe. Die Ziele für die kommende Saison sind klar: „Wir wollen noch einen Schritt weiter kommen, um in Traiskirchen nach vielen Jahren endlich auch wieder einen Titel zu gewinnen.“

Weiteres Löwenjahr. Benedikt Güttl bleibt in Traiskirchen und will an die starke Vorsaison anschließen. | Malcolm Zottl

Um das Ziel erreichen zu können, ist natürlich auch Höllerl gefragt, der einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen muss. Für ihn hatten die Verlängerungen mit den beiden Benedikts in diesem Hinblick besonders hohe Priorität: „Man braucht einmal einen Stamm, um den man einen Kader bauen kann.“ Das heißt aber nicht, dass andere Verhandlungen jetzt erst starten. Mit ein paar Spielern sei Höllerl kurz vor einem Vertragsabschluss.

Das Gerüst für die nächste Saison sollen junge Österreicher bilden. Ein junger Österreicher, der aber schon reichlich Erfahrung aufweist, hat den Traiskirchner bekanntlich abgesagt. Der 23-jährige Point Guard Sebastian Käferle, der einst für Traiskirchen in der Bundesliga debütierte, bleibt weiterhin bei Oberwart.

Diese Position ist bei den Löwen aber ohnehin nicht das ganz große Problem, wie Höllerl festhält: „Der größte Bedarf herrscht sicher auf der Fünf. Dafür werden wir wohl einen Ausländerplatz vergeben.“ Neben der Center-Position wird auch noch eine Mischung aus Vier und Fünf – Power Forward und Center – gesucht. „In dieser Woche wird sich einiges tun“, verspricht Höllerl weitere Transfernews. Mitte August soll das neue Löwenrudel beisammen sein. Denn auch wenn der Job Spaß macht, soll die arbeitsintensive Phase für Höllerl nicht zu lange dauern. Und schließlich will Caoch Zoran Kostic nach Möglichkeit auch sein gesamtes Personal zum Trainingsauftakt begrüßen. Der Kampf um den Titel soll nämlich mit einer perfekten Vorbereitung starten.