Traiskirchen bricht den Bann: Nach fünf Niederlagen in Serie gelingt der Truppe von Markus Pinezich der zweite Sieg in der laufenden Ligasaison. Fast noch bemerkenswerter war allerdings, dass sich die Lions auswärts durchsetzen konnten. Das gelang Traiskirchen zuletzt nämlich vor mehr als 20 Monaten. Im 18. April 2019 gewannen die Löwen mit 91:56 gegen den BC Vienna. Seitdem passierte in 21 Pflichtspielen (davon 19 Ligapartien) auswärts nichts mehr. Der Fluch endete für den Tabellenletzten am Samstagabend und das in eindrucksvoller Art und Weise. Die Lions gewannen in der steirischen Hauptstadt mit 102:90.

Das dritte Drittel bringt die Entscheidung

Die ersten zwei Viertel verliefen relativ ausgeglichen. Traiskirchen startete stark, verschenkten eine zehn Punkte-Führung (17:7) aber ebenso wie Graz einen sieben Punkte-Polster (38:31) im zweiten Viertel. Mit 42:42 ging es in die Pause. Im dritten Spielabschnitt drehten die Gäste dann richtig auf, erzielten 33 Zähler, gingen mit einem komfortablen 58:75 in den Schlussdurchgang. Näher als auf sechs Punkte kamen die Grazer im letzten Viertel aber nicht heran. Shawn Ray und Mario Spaleta waren mit 21 Punkten Traiskirchens Topscorer, unmittelbar dahinter folgte Dani Koljanin mit 20 Zählern.

Der allererste Schritt für das Comeback

Traiskirchen-Kapitän Shawn Ray zeigte sich nach dem Sieg natürlich erleichtert: "Den Sieg haben wir zum Start ins Jahr dringend gebraucht. Wir haben hart gekämpft und davor hart trainiert. Ich bin stolz auf die Burschen, denn Graz ist ein starkes Team. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben.“ In der Tabelle bleiben die Lions mit einer 2:12-Bilanz natürlich weiter Letzter. Für die Trendwende war der Sieg in Graz erst der erste Schritt. Der nächste Erfolg soll am Drei Königs-Tag in Kapfenberg folgen.

"Wir sind glücklich, dass wir nach all den knappen Niederlagen in den vergangenen Wochen auch einmal ein Spiel finishen konnten. Daraus müssen wir jetzt Selbstvertrauen gewinnen und damit versuchen, jede Partie zu gewinnen. Für uns ist jetzt jedes Spiel ein Endspiel", analysiert Lions-Coach Markus Pinezich den Erfolg in Graz.