Traiskirchen verpasst die Top Sechs

Die Lions taten am Samstagabend alles, um ihre kleine Chance auf die Top Sechs zu wahren. Schlussendlich hatten sie es aber nicht mehr selbst in die Hand, weshalb die hauchdünne Niederlage gegen die Bulls auch nicht so sehr ins Gewicht fällt (87:89). In der offensiven Partie wurden den Fans von Beginn ein offener Schlagabtausch geliefert. Beide Teams trafen hochprozentig, ein starkes viertes Viertel der Bulls machte dann den Unterschied.

Stimmen zum Spiel

Michael Schrittwieser, Head Coach Bulls: „Verdienter Sieg unserer Burschen nach einer enttäuschenden Auswärtsleistung haben wir zuhause wieder ein besseres Gesicht gezeigt, ich freue mich, dass wir einen Rhythmus gefunden haben.“

Tobias Schrittwieser, Spieler Bulls: „Es hat am Schluss vom Energielevel gut gepasst, kurzfristig hatten wir Einbrüche. Aber die haben wir als Team gut gelöst.“

Radomir Mijanovic, Head Coach Lions: „Das Spiel wurde von einem ‚Play‘ entschieden, wir hätten auch gewinnen können. Aber am Ende haben wir in der Defense nicht genug getan. Gratuliere an die Bulls, danke an die Fans.“

Lukas Hahn, Spieler Lions: „Bitteres Ende für uns. Wir haben super gekämpft, waren zwischenzeitlich 20 hinten. Das zeigt unseren Charakter, das haben viele andere Mannschaften nicht.“

Beste Scorer: Nemanja Krstic 21, Milos Latkovic 20, Lesley Varner II 14 bzw. Evan Taylor 23, Emilio Banic 22, Lukas Hahn 18.