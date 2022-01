Traiskirchen von den Kapfenberger Bullen überrannt

Die Lions starteten mit Tempo und Intensität in die Partie, wovon die Bullen zunächst etwas überrumpelt wirkten. 15:6 führten die Löwen nach fünf Minuten. In Folge fanden die Kapfenberger aber etwas besser ins Spiel und verkürzten – auch weil die Traiskirchner jetzt nicht mehr so hochprozentig wie noch zu Beginn trafen – bis Viertelende auf 16:18. Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Gastgeber dann auch offensiv verbessert und legten einen 9:2-Lauf hin. In dieser Tonart sollte es weitergehen – dank starker Dreierquote lagen die Bulls zur Halbzeit bereits mit 39:34 voran. Nach dem Seitenwechsel konnten die Lions noch einmal ausgleichen, ehe die Kapfenberger bis zum Schlussabschnitt endgültig die Kontrolle übernahmen. Bei 58:47 aus Sicht der Heimmannschaft ging es in die finalen zehn Minuten. Die Kapfenberger starteten Viertel vier mit drei Dreiern und einem Dunk. Die Niederösterreicher waren nun endgültig gebrochen. Mit 82:55 feierten die Steirer somit einen klaren Heimsieg.

Stimmen zum Spiel

Mike Coffin, Coach Bulls: „Wir haben heute wirklich gute Teamarbeit geleistet, der Einsatz der Jungen war dann noch stark obendrauf!' Gratulation an das Team, ein guter Start ins Jahr.“

Andrija Matic, Spieler Bulls: „Gutes Spiel, ich möchte mich beim gegnerischen Team bedanken, dass sie hier her gekommen sind und so hart wie möglich gespielt haben. Es war ein super Spiel und ich bin froh, dass wir gewonnen haben.“

Paul Handler, Assitant Coach Lions: „Wir haben bis Mitte des dritten Viertels gut mitgehalten, dann ist uns aber die Kraft ausgegangen, was aber auch logisch ist, nach zwei Spielen in 48 Stunden. Diesen Rhythmus sind wir einfach nicht gewohnt. Trotzdem kann man auf den ersten drei Vierteln aufbauen und das werden wir auch.“