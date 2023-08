Die Traiskirchner Sporttage

Den seit vielen Jahren Verantwortlichen der Sportvereine FC Möllersdorf und Basket Lions Traiskirchen ist es zu verdanken, dass es in Traiskirchen zu dieser Premiere gekommen ist. Unter dem Dach des wetterfesten und schattigen Eislaufplatzes wurde zu den 1. Traiskirchner Sporttagen geladen.

Von Baseball über Basketball, Fußball, bis hin zu Cheerleading oder Motorsport. Bei den Sporttagen war von den Sportarten, die in Traiskirchen geboten werden, alles dabei. „Im Herzstück der Sporttage am Samstag boten 13 Vereine ihre Mitmachstationen an. Mit einem Stationenpass konnten alle alles ausprobieren. Gut 200 Kinder nahmen das vielfältige Angebot, trotz sehr großer Hitze, tatsächlich an. Dem überdachten Eislaufplatz sei gedankt, dass niemand den ganzen Tag in der prallen Sonne seine Station betreiben musste. Der Eislaufplatz ist zum Segen für den Sport in Traiskirchen geworden. Da er zur Hälfte offen ist, war er gerade in Pandemiezeiten unbezahlbar. Am Ende bekam jedes Kind, aber auch jeder Erwachsene der wollte, sogar noch eine Erinnerungsmedaille“, resümierte Traiskirchens Sportstadtrat Norbert Andreas Ciperle über die gelungene Veranstaltung.