Traiskirchnerin Dlauhy mit Silber bei U20-Meisterschaft

In der Ö-Hallenmeisterschaft in Linz entwickelte sich im Fünfkampf der U20-Klasse von Beginn an ein harter Kampf um Gold. Lokalmatadorin Sophie Kreiner hatte mit Anja Dlauhy (ULC Riverside Mödling) eine Konkurrentin auf Augenhöhe. Die Traiskirchnerin setzte sich über 60 Meter Hürden (8,99 Sekunden) knapp gegen Kreiner (9,01) durch. Im Hochsprung baute Dlauhy ihren Vorsprung mit Saisonbestleistung von 1,69 Meter aus. Kreiner brachte es auf 1,66 Meter.

Kugelstoß brachte Entscheidung

Die Vorentscheidung fiel im Kugelstoß, während Kreiner mit 12,15 Meter die Konkurrenz gewann, wurde Dlauhy mit 9,33 Meter nur Fünfte. Im Weitsprung verkürzte die Niederösterreicherin mit 5,55 Meter den Rückstand. Kreiner hielt den Punkteverlust mit 5,40 Meter aber in Grenzen. Im abschließenden 800 Meter-Lauf blieb Kreiner in Dlauhys Windschatten. Die ULC Mödling-Athletin holte sich in 2:24,58 Minuten ihren vierten Disziplinensieg, weil Kreiner aber nicht einmal eine Sekunde verlor, gab es für Dlauhy in der Gesamtwertung Silber. In der Endabrechnung fehlten 89 Punkte auf Gold. 3.717 Punkte bedeuten aber immerhin einen blau-gelben U20-Rekord.

Zweimal Bronze auf der Laufbahn

Dlauhys Teamkollegin Leonie Bisanz erzielte mit 3.107 Punkten eine persönliche Bestleistung, landete damit aber trotzdem am fünften und letzten Platz. Medaillen für ULC Riverside Mödling gab es auch in den Laufbewerben. Tabea Schmid wurde über 3.000 Meter Dritte. 11:02,86 Minuten waren eine Saisonbestleistung. Auf die Tiroler Siegerin Tabea Huys fehlten 40 Sekunden. Über 400 Meter lief Stefan Klefasz zu Bronze (50,60 Sekunden). Sieger Enakhe Edegbe hatte 29 Hundertstel Vorsprung auf den Mödlinger.