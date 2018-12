Freude im Doppelpack! Rolf Majcen bestritt in Shanghai, erstmals in seiner mehr als 20-jährigen Treppenlauf-Karriere, zwei unterschiedliche Bewerbe an einem Tag. Und erreichte im ersten der beiden sein großes Ziel — just in seinem Jubiläumslauf (Lauf im 100. unterschiedlichen Treppenlauf-Objekt).

Am Vormittag startete Majcen im Final-Bewerb der „International Towerrunning Tour 2018“. Das „Race to Top of Shanghai“ führte auf den 632 Meter hohen Shanghai Tower — den zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt. Er schaffte die 3.398 Stufen (119 Stockwerke) in 22,23 Minuten, holte Platz 19 und erreichte somit sein Ziel, sich mit 52 Jahren noch unter den Top 20 zu platzieren. „Seit meinem Lauf über die Altstadtmauer von Dubrovnik im April habe ich keinen Treppenlauf-Wettkampf bestritten. Ich startete mit etwas zu viel Respekt, freue mich jetzt daher umso mehr, mein Ziel in meinem Jubiläumslauf geschafft zu haben, der mich ausgerechnet auf dieses architektonische Wunderwerk führte“, resümiert der Teesdorfer Extrem-Sportler.

Shanghai Tower folgte der Jin Mao Tower

Majcens Lebensgefährtin Jin Lan, die extra aus Südchina nach Shanghai angereist war, drückte „ihrem“ Rolf nur drei Stunden später nochmals die Daumen. Da stand er nämlich nach 13,32 Minuten in der obersten Etage des 420

Meter hohen, formschönen Jin Mao Tower (88 Stockwerke, 1.958 Stufen): Platz zehn in seinem 155. Wettkampf-Treppenlauf im 101. unterschiedlichen Bauwerk nach hunderten zeitraubenden Überholmanövern.