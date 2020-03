Für Traillaufbegeisterte hieß es wieder einmal die Schulbank zu drücken. Gerhard Schiemer vermittelte auf Einladung der Tri Runners Baden den zahlreichen Interessierten seine Erfahrungen und Eindrücke im Trailrunning. Weiters wurde auch über interessante Detailthemen wie Technik, Training, Wettkampfvorbereitung und Ausrüstung vorgetragen.

Ein Probewettschwimmen der besonderen Art, veranstaltet vom Schwimmverein Three-Giants im Sportleistungszentrum Südstadt, ging über die Bühne. Neun Staffeln stellten sich der Herausforderung 100x100m zu schwimmen. Neben den Vereinen Three-Giants, Waterbecks, Tri Heros und Top Tri Team waren auch zwei Teams der Tri Runners Baden mit je achtTeilnehmern mit am Start. Bis zu dreizehnmal mussten die Teilnehmer abwechselnd die 100 Meter schwimmen. Der Wettbewerb war eine gute Leistungsüberprüfung am Anfang des Saisonbeginns.

Bei frühlingshaften 15 Grad fand am Faschingssonntag der dritte VCM-Winterlauf in der Prater Hauptallee in Wien statt. Für den Tri Runner Hermann Hannes lief es trotz heftigen Windböen über 15 Kilometer hervorragend. 58:39min in der AK45 bedeuteten am Ende Platz eins für ihn. Bei den Damen über 15km verfehlte Michaela Wurm mit Platz 12 knapp die Top-Ten in der AK40. Besser lief es für Tanja Eberhardt in der allg. Klasse über 5km mit Platz 6 in 28:33. Als Vorbereitung für den VCM Marathon liefen Thomas Steigberger, Alexander Langer und Nico Reimer die Halbmarathonstrecke und finishten.