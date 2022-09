Philipp Schmidt: Artist auf zwei Rädern aus Baden

Werbung

Der Badener Philipp Schmidt gehört in der Elektrotrial-Szene zu den größten Talenten des Kontinents. Beim Finale der EM-Serie in Pizzatorre, nahe Bergamo holte der 15-Jährige den zweiten Platz. In den steilen Bergamasker Alpen galt es 14 Sektionen möglichst fehlerfrei auf den E-Bikes zu absolvieren. Der Lauf galt es schwierigster der gesamten EM-Saison. Vor allem das Fahren in einem reißenden Bachbett, in dem die Fahrer die Steine aufgrund der Wassergischt nicht sahen, waren eine neue Herausforderung für Schmidt, die er aber souverän meisterte.

In der EM-Gesamtwertung belegte Schmidt keinen Spitzenplatz, weil er nur zwei der fünf Wertungsläufe absolvierte. Bei seinen beiden Starts landete aber beide Male am Podest. In Frankreich wurde er im April Dritter, nun in Italien eben Zweiter – eine Ansage für die Zukunft.