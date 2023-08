Älteste Herrenstaffel mit souveränem Sieg

Starke Leistung der Tri Runners Baden im Rahmendes 32.Pöttschinger Triathlons. Bei kühlen Temperaturen um die 16 Grad und Wind, der eher zum Segeln einlädt, standen eine Herrenstaffel im Sprintbewerb mit 800m Schwimmen – 36 km Radfahren – 7,5 km Laufen, mit Andreas Perer(Schwimmen) Wolfgang Mair (Rad) Kurt Marquart (Lauf) und eine Damenstaffel mit Angela Fischer-Steinacher (Schwimmen) Petra Wiedner (Rad) und Angelika Ambross (Lauf) am Start.Mit 170 Jahren die älteste Herrenstaffel, siegten sie in überlegener Manier in 1:34:14. Den sensationellen dritten Platz belegten die Damen der Tri Runners mit 1:57:27. Mit dieser Zeitsicherten sie sich auch gleichzeitig den Sieg in der Damenstaffelwertung.

Als Einzelkämpfer war Reinhard Hornig unterwegs – er platziert sich als 2ter in der AK 60 – 69 auf dem Podest in 1: 55;45.Noch nterden Top 10 in der AK 50 – 59 Undo Cerny mit 02: 06:49.Im Fun – Sprintbewerb, 300m Schwimmen - 18km Radfahren - 3,9km Laufen, kratzt Iris Hermann an der Stundengrenze. Mit 1:00:23 platziert sie sich als dritte am Podest in der Damenwertung. Sabrina Steinacher belegt Platz 16. Und bei den Herren finisht Andreas Hermann auf Platz 10.