Badener Tri Runners bei EM im Spitzenfeld

Im Rahmen der Multieuropameisterschaften in München vom hatten auch die „Age Grouper“ ihre EM. Die Tri Runners Baden waren mit vier Athleten vertreten. Der Start erfolgte bereits um 7 Uhr für die erste Age Group, danach alle fünf Minuten die nächste Welle einer Altersgruppe.

Zur Überraschung aller Athleten durfte mit Neopren geschwommen werden, da der Karlsfelder See nur 21 Grad hatte. Wolfgang Mair war der erste Tri Runner, der in den Wettkampf startete. Nach einer soliden Schwimmzeit von 12:22 Minuten begann Mair die Aufholjagd am Rad, mit der zweitbesten Radzeit (21 Kilometer in 31:40 Minuten) legt er den Grundstein für einen Spitzenplatz.

Den abschließenden fünf Kilometer-Lauf bewältigte er in 18:21 Minuten und sichert sich Platz fünf in der Altersklasse 50-54. Die Gesamtzeit von 1:08:16 Stunde ist gleichzeitig die zweitbeste Zeit eines Österreichers. „Ein gelungener Test für die im nächsten Jahr stattfindende WM in Hamburg – jetzt weiß ich wo ich noch ansetzen kann“, so Mair.

Teamkollege Kurt Marquardt startete sein Rennen mit dem 20. Platz beim Schwimmen. Auf der Radstrecke bildete sich schnell eine 15 Mann starke Gruppe, um die Verfolgung auf die Spitze aufzunehmen. So ging es mit hohem Tempo im Pulk Richtung Olympiapark, wo noch eine sehr selektive fünf Kilometer lange Laufstrecke auf die Teilnehmer wartete.

Kurt Marquardt bewältigte die Strecke 20:55 Minuten und sicherte sich (als einer der ältesten in der AK) Platz zehn mit 1:11:27 Stunden in der AK 55-59. Reinhard Kiefer brachte eine solide Leistung in der AK 45-59 mit 1:08:16 Stunden in die Ergebnislisten der Europameisterschaften. Tamara Rautner, nach einer durchwachsenen Vorbereitungszeit auf die EM in München, finisht in 1:33:25 in der AK 50-54.

Iris Hermann (Tri Team Bad Vöslau) künftiges Mitglied der Tri Runners Baden, verhaute den Wechsel vom Schwimmen auf´s Rad und musste die Radstrecke alleine fahren, da Windschattenfahren nur in der eigenen Altersklasse erlaubt war. Hermann finishte in der AK 45-49 49 in 1:27:25 Stunden.