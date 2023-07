Badens Triathleten überzeugen bei WM

Die Tri Runners Baden waren bei der Sprint-WM (750 Meter Schwimmen/20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) in Hamburg im Einsatz. In der Altersklasse 45 finishte Wolfgang Mair als 16. in 1:06:37 Stunden. „Nein, das war nicht die Platzierung, die ich mir erwartet hatte, doch trotz allem bin ich zufrieden. Eine Minute schneller im Schwimmen, eine tolle Laufzeit ohne körperliche Probleme wie zuletzt – da konnte mir auch das fehlende Glück beim Radfahren nicht die Laune verderben“, resümiert Mair, der auch das Ticket für die kommende WM 2024 in Malaga (Spanien) buchte, genauso übrigens wie Kurt Marquardt in der Altersklasse 60. Der EM-Bronzemedaillengewinner kam nach 1:11:29 Stunden als Sechster seiner Klasse ins Ziel.

Die weiteren Badener Ergebnisse: Michael Himmelmaier wurde 66., Nico Reimer 70. und Reinhard Schöller 82., alle starteten in der AK 45. Iris Hermann landete in der AK 50 auf Position 35.