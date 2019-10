Die eisernen Männer warfen sich am Samstag in die Fluten von Kailua-Kona. Der Beginn einer circa achtstündigen Reise voller Qual, Tortur und Überwindung folgte. Wenn die besten Ironman-Profis des Planeten ihre besten suchen, ist auch der Gumpoldskirchner Michael Weiss (Tri Runners Baden) dabei. Der 38-Jährige setzte sich bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii einen Top Ten-Platz als Ziel. Die Vorbereitung darauf verlief auch höchst professional. Am 1. Oktober bestritt der Routine noch den Half-Ironman in Cozumel (Mexiko), um sich danach eineinhalb Wochen vor Ort auf die schwül/heißen Bedingungen bei der WM einzustellen. Doch bei einem Ironman – 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen – hilft manchmal auch die beste Vorbereitung nicht. Das musste auch Weiss erkennen...

...Schon das Schwimmen gestaltete sich nicht nach den Vorstellungen des Österreichers: „Das Schwimmen war enttäuschend“, seufzt Weiß, der das Schlimmste aber noch vor sich hatte. Auf der Radstrecke bekam es der Tri Runner mit Magenproblemen zu tun, musste sich mehrmals übergeben. „Ich konnte keine Nahrung bei mir behalten“, war Weiss an seinen Grenzen angelangt.

„Ich habe aus einem schwierigen Tag noch das Beste heraus geholt.“ Michael Weiss musste sich am Rad übergeben und dachte beim Lauf ans Aufgeben.

Auch der abschließende Marathon begann für Weiss ebenfalls suboptimal, weil das rot-weiß-rote Aushängeschild zu schnell anlief. Weiß dachte auch schon ans Aufhören, ehe er fast wie Phönix aus der Asche aufstieg und auf den letzten zehn Kilometern zu einem Schlussspurt ansetze. „Ich konnte richtig Gas geben und acht Leute überholen“, strahlt Weiss über eine Marathon-Zeit von 2:54 Stunden und eine Gesamtleistung von 8:18 Stunden, damit beendete er die WM ,nach Platz zehn im Vorjahr, auf Rang 13. „Ich habe aus einem schwierigen Tag noch das beste heraus geholt“, war Weiss am Ende glücklich.