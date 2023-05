Starke TriRunners sorgten für Furore

In der Seestadt Wien legten die Open-Water-Schwimmer der TriRunners Baden einen erfolgreichen Start in die Saison hin. Florian Glöckler-Knieling wurde über die 1.500 Meter im 17 Grad kalten Wasser Vierter, dicht gefolgt von Harald Swoboda, der als Gesamtfünfter auch die AK 60 für sich entschied.

Beim Sprint-Triathlon (500 Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen) in Ternitz stand Wolfgang Mair als Gesamtdritter am Stockerl. Iris Hermann als Fünfte bei den Damen und Kurt Marquart als Siebenter bei den Herren rundeten das Badener Ergebnis ab. Michaela Wurm schaffte die Qualifikation für die Sprint-WM in Hamburg.

Das Rennen war gleichzeitig auch die ASVÖ-Landesmeisterschaft. Gold für die TriRunners holten Mathias Klonner (AK 20), Wolfgang Mair (AK 50), Kurt Marquart (AK 60), Michaela Wurm (AK 40) und Iris Hermann (AK 50).