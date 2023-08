Viele Podestplätze

Bei der Landesmeisterschaft im Triathlon über die Olympische Distanz waren die TriRunners Baden wieder mit dabei. Mit am Start die WM-Teilnehmer Iris Hermann und Wolfgang Mair. Mit dem Rad einen 42km/h Schnitt brauste Wolfgang Mair von Platz 30 nach dem Schwimmen auf Gesamtrang 5 vor. Auf der abschließenden Laufstrecke kann Mair noch auf Gesamtrang 4 vorlaufen und sichert sich in der AK 50 den Landesmeistertitel in 2:00:06. „Der Landes Meistertitel tröstet über den verpassten 3. Gesamtrang mehr als hinweg“, so Wolfgang Mair. Auch Iris Hermann zeigt wieder auf, mit Platz 2 in 2:39:21 in der AK W 50 schafft sie wieder den Sprung aufs Podest. Ebenfalls unter den Finishern Udo Cerny mit Platz 13 AK 50 und Walter Maringer mit Platz 9 in der AK 60 unter den Top10. Doppelter Podestplatz für Michaela Wurm, die über die Sprintdistanz Platz 3 in der AK W 45 und im Anschluss über die Aquabikedistanz 1,5 Schwimmen und 40 km Radfahren Platz 2 im gesamten Damenfeld belegt.