Bei der U22-Europameisterschaft presented by SPORT.LAND.NÖ ging es am Freitag um die Entscheidungen in den Gruppen. Laurenz Leitner/Laurenc Grössig (AUT), die am Vormittag Dänemark deklassiert hatten, mussten sich im Spiel um den Gruppensieg in Pool A im entscheidenden dritten Satz Israel knapp geschlagen geben.

Ben Stockhammer/Jacob Kitzinger (AUT) reichte ein Sieg in Pool G gegen Spanien zum Erreichen der Zwischenrunde. In Pool B schieden Theo Reiter/Timo Hammarberg (AUT) ohne Satzgewinn aus dem Turnier.

Bei den Damen schafften alle ÖVV-Teams den Aufstieg aus der Gruppenphase und stehen morgen in der Zwischenrunde. Ronja Klinger/Julia Mitter (AUT) gelang dies mit einem Sieg über Israel und Platz 2 in Pool A, Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic (AUT) feierten gegen Serbien ihren zweiten Sieg in Pool C und wurden Gruppen-Zweite.

Marie Bruckner/Lina Hinteregger (AUT) holten gegen die Slowakei ihren ersten Sieg in Pool G und sicherten sich als Gruppendritte ebenfalls den Aufstieg in die Round of 24. Morgen, Samstag, geht es weiter bis zu den Entscheidungen in den Viertelfinal-Begegnungen.