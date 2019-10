Mitte Mai wird das Badener Strandbad zum Hotspot der Beachvolleyballer. Einerseits mit der nächsten Auflage der Baden Open (20.-24. Mai). Doch schon vor dem Ein Stern-Turnier der World Tour gastieren weitere Top-Stars in Baden. Von 13.-17. Mai kämpfen acht Top-Duos im Continental Cup um ihre Chance auf die Olympia-Qualifikation. Jeweils acht Duos treten bei Damen und Herren in Baden an. Die Top Fünf pro Geschlecht schaffen den Aufstieg, kämpfen im Juni in Holland um einen Olympia-Platz. Die Top 15 des Olympia-Rankings sind direkt qualifiziert.

Teilnehmerfeld der Damen: Österreich, Italien, Deutschland, Slowakei, Norwegen, Lettland, Ukraine, Schweden.

Teilnehmerfeld der Herren: Österreich, Polen, Belgien, Schweiz, Dänemark, Serbien, Slowakei, Frankreich.