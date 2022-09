Podest-Triple für Teesdorfer Extremläufer Majcen

Werbung

Eine erfolgreiche Woche liegt hinter dem Teesdorfer Rolf Majcen: Platz zwei in der Altersklasse 55 bei den NÖ-Berglaufmeisterschaften in Annaberg, danach Platz zwei in der Altersklasse 55 beim Mohar-Berglauf und Tagessieg in der Wachau beim Berglauf von Mitterarnsdorf auf den Hohen Stein.

Beim Berglauf in Annaberg war nur von Staatsmeister Karl Felnhofer schneller als Majcen. "Der Mohar-Berglauf bei Heiligenblut ist einer der schönsten Bergläufe von Österreich, gegenüber der Glockner-Gruppe, sechs Kilometer und 1.350 Höhenmeter, Ziel auf 2.400 Meter Höhe beim Gipfelkreuz des Mohar - ein außergewöhnlicher Berglauf in fantastischer Landschaft.

Gesamtpodest im Blick

Beim Hoher Stein Berglauf kam Majcen die Steigung der sieben Kilometer langen Strecke optimal entgegen. "Mit den Erfolgen der letzten Wochen konnte ich gestern auch vorzeitig im Internationalen Österreichischen Berglauf-Cup die Altersklasse 55 für mich entscheiden, weil ich bei den ausständigen Rennen nicht mehr eingeholt werden kann.

Auch in der Gesamtwertung kann sich noch Platz drei ausgehen, wenn ich in den letzten drei Rennen bis zum Finale am 9. Oktober gute Punkte machen kann. Die Form stimmt und ich bin voll motoviert und versuche dieses Ziel zu erreichen. Immer auch aktiv mit dabei ist meine Frau Lan."