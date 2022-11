All Judo Championships in Kottingbrunn

Werbung

All Judo Championships nennt sich ein Judo-Format in Kottingbrunn, bei dem man sich in mehreren Disziplinen messen kann. Diese sind Kata -bei der es darum geht eine vorgegebene Abfolge von Techniken möglichst fehlerfrei zu präsentieren, Ne-waza -was einen Kampf rein am Boden bezeichnet und Tachi-waza -hier wird am Stand gekämpft, der Kampf kann aber auch am Boden weitergeführt werden.

Am Ende wird noch eine Gesamtwertung über alle drei Disziplinen geführt.

Miteinander

Wie auch schon im letzten Jahr, nahmen die St. Pöltner Brüder Patrick und Daniel Spiegel an diesem Turnier teil. Beim Kata-Bewerb konnten sie zwar nicht ihre beste Performance zeigen, da das vorbereitende Training leider nicht so lief wie geplant. Trotzdem war es ihnen möglich sich den 2. Platz zu sichern.

Gegeneinander

Anders lief es bei den anderen beiden Turnierformen. Entgegen dem Kata-Bewerb mussten die Brüder beim Boden- und Standkampf nicht gemeinsam sondern gegeneinander antreten.

Beide schenkten sich nichts und gaben ihr Bestes. Als Resümee könnte man aber ziehen, dass beide wohl relativ gleich gut Judo beherrschen. Der Sieger wechselte nämlich von Kampf zu Kampf.

Der Sieger im Bodenkampf wurde letztendlich mit drei Kämpfen entschieden, wobei Patrick den 1. Platz mit zwei Siegen und Daniel den 2. Platz mit einem Sieg erreichte.

Im Standkampf verlief es umgekehrt. Dieser wurde mit zwei Kämpfen entschieden, obwohl wieder beide jeweils einen Kampf für sich entscheiden konnten. Hier erreichte Daniel den 1. Platz, indem er nämlich mit einer höheren Wertung gewann als Patrick, der damit auf den 2. Platz gelangte.

Gesamtwertung

Da beide Geschwister in allen drei Disziplinen antraten, sicherten sie sich auch einen Platz am Treppchen in der Gesamtwertung. Patrick wurde mit dem 1. Platz gekürt und Daniel mit dem 2. Platz.

Nächstes großes Event

Als letztes großes Event steht für beide die Kata-Staatsmeisterschaft an. Für diese wollen sie nun eifrig trainieren, um ihr Niveau wieder zu erlangen. Nämlich haben sich schon ein paar Gegner angekündigt, die es zu schlagen gilt.

Daniel Spiegel