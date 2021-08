Nur mehr wenige Wochen bis zum Velo/Run. Bei der Veranstaltung im Bezirk Baden gibt es heuer auch einige Neuerungen. Projektleiter Richard Rohr freut sich ganz besonders über die Kinderläufe: „Es ist toll, dass wir gemeinsam mit ARBÖ auch für Kinder jetzt zwei neue Bewerbe anbieten und Sport für die Kleinsten fördern können." ARBÖ NÖ-Geschäftsführer Wolfgang Stangl: „Mit dem ARBÖ Kidsrun sowie ARBÖ Knirpselauf wollen wir den Nachwuchs motivieren, sich sportlich zu betätigen. Wir freuen uns deshalb sehr über die Zusammenarbeit.“.

Die Rad-& Laufbewerbe im Überblick

Die Sportler können zwischen insgesamt acht Einzelbewerben wählen. Mit dabei ist auch der neue 100 Kilometer Badener Radmarathon, der in der Umgebung ein Unikat ist. Zur Auswahl stehen:

- Helenental 5km Lauf

- Helenental 10km Lauf

- Helenental Halbmarathon

- ARBÖ Knirpselauf

- ARBÖ Kidsrun

- Badener Radmarathon Hausrunde 85,3km

- Badener Radmarathon 100km

- Helenental Radausflug

So funktioniert die Anmeldung

Die Online-Anmeldung ist unter www.velorun.at/anmeldung möglich. Raiffeisenbank Kunden erhalten eine Ermäßigung von bis zu vier Euro. Auf alle Teilnehmer wartet ein kostenloses Starterpackage mit jeder Menge neuer Goodies und Überraschungen. Auch eine neue Velo/Run-Trinkfalsche powered by At the Park Hotel gibt es für alle kostenlos dazu.