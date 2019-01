Das vergangene Jahr endete für den Vöslauer HC mit einem wichtigen Heimsieg über Atzgersdorf, im neuen Jahr ließen die Thermalstädter einen wichtigen Sieg folgen.

33:28 setzten sich Augustas Strazdas und Co. bei Schlafraum.at Kärnten durch, überholten den Konkurrenten damit auch in der Tabelle. Speziell in Hälfte eins war das Spiel ein offener Schlagabtausch, nach 27 Minuten herrschte 12:12-Gleichstand, doch Vöslau konnte mit einer 15:13-Führung in die Pause gehen. Nach der Pause bauten die Gäste ihre Führung durch einen Treffer von Strazdas aus – die Vöslauer lagen nun voll auf Siegeskurs. In Minute 49 traf Daniel Forsthuber zum 27:22 – mit einer Fünf-Tore-Differenz sollte die Partie auch enden. Forsthuber war es auch, der den Schlusspunkt setzte: Vöslau setzte sich mit 33:28 durch. „Der Schlüssel zum Erfolg lag sicher in der Defensive, die ab der 15. Minute mit sehr viel aktivem Aufwand die Kärntner zur Verzweiflung trieb. In Abstimmung mit Tormann Dubovecak bildeten Michi Stanic und Daniel Zourek ein richtiges Bollwerk im Deckungsverband“, resümierte Sportdirektor Gilbert Strecker zufrieden. Somit wurden wiederum „Big Points“ zur Verbesserung der Ausgangslage für das untere Play-off eingefahren. Das obere Play-off – vor der Saison Ziel des HC – kann nicht mehr erreicht werden: Bärnbach/Köflach, Hollabrunn, Korneuburg, Bruck und Margareten II stehen als dessen Teilnehmer schon vor der anstehenden letzten Grunddurchgangsrunde fest. Vöslau könnte sich aber theoretisch die „Pole-Position“ für das untere Play-off sichern. Damit muss ein Sieg gegen Schlusslicht Trofaiach (Samstag, 19 Uhr, Thermenhalle her). Gleichzeitig müsste allerdings auch St. Pölten zuhause gegen Atzgersdorf patzen.