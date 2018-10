Es war ein Krimi der Sonderklasse, den sich der Vöslauer HC und Titelkandidat HSG Bärnbach/Köflach in der Thermenhalle lieferten. Die Vorzeichen waren dabei klar: Die Vöslauer gingen mit nur zwei Punkten am Konto als Außenseiter ins Spiel.

Zunächst hatte der Favorit auch die Nase vorn, erspielte sich eine Drei-Tore-Führung, welche die Steirer nach der Pause kurzzeitig sogar ausbauen konnten. Mit Fortdauer der zweiten Hälfte wurde das Spiel aber immer ausgeglichener – und dann flog auch noch Bärnbachs Abwehr-Routinier Djurdjevic nach einem schweren Foul an Raphael Muck mit Rot vom Feld. Vöslau erkannte die Chance und erhöhte sofort die Schlagzahl – mit Erfolg. In Minute 55 gelang die erstmalige Führung, der Schlagabtausch ging in den Endspurt und Vöslau hatte den Sieg in der Hand. Zehn Sekunden vor Ende tritt Rados Pesic von der Sieben-Meter-Linie an, kann die Partie womöglich entscheiden – scheitert aber. Vöslau und Bärnbach teilten sich somit die Punkte. „Wir können mit der Leistung trotzdem sehr zufrieden sein“, resümierte Sportdirektor Gilbert Strecker, „Bärnbach hat eine bärenstarke Mannschaft und wir haben ihnen alles abverlangt, überragenden Kampfgeist gezeigt.“