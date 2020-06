Mobilfunk-Anbieter spusu überlegte sich als Namenssponsor der beiden höchsten Herren-Ligen eine Unterstützungsaktion für "seine" Vereine. Ein App-Lauf wurde organisiert, die Hälfte der sieben Euro-Startgebühr ging direkt an die Vereine. Für den Bad Vöslauer HC schnürten 24 Sportler die Laufschuhe - wie bei einem Handballmatch hieß es 30 Minuten Laufen, 10 Minuten Pause und dann wieder 30 Minuten Laufen. Die Thermalstädter kamen auf 196 Kilometer und damit auf Platz sieben der Teamwertung. Allerdings funktionierte die App nicht einwandfrei. Die zurückgelegte Strecke von Co-Trainerin Petra Knollmüller wurde zum Beispiel gar nicht erfasst, weshalb es am 21. Juni eine zweite Auflage des Ligen-Laufs starten soll.

Outdoor-Training in Baden

Bis dahin dürfen die Handballer aber auch wieder die Bälle werfen. Der Startschuss zum Outdoor-Training unter strengen Auflagen fiel in der Vorwoche. "Wir durften in Baden trainieren dank Otto Wolkersdorfer. Er hat uns dies ermöglicht, sonst hätten wir keine Möglichkeit dazu gehabt. Danke an ihn, sowie auch an NMS Pelzgasse-Direktorin Brigitte Umilar. Sie war ebenfalls sehr entgegenkommend in dieser schwierigen Öffnungsphase für unser Handball Outdoor Training", freut sich Neo-Bad Vöslau-Obfrau Sandra Barta.

Fahrplan bis zum Herbst

Beim Abstandstraining nahm mit Sanjin Vejzoic ein langjähriges Mitglied des Bad Vöslauer Betreuerstabs, sowohl in der U18, U20 und Kampfmannschaft, Abschied. Zukünftig neu an Bord ist Klaus Schuster, der frühere Wiener Neustädter WHA-Trainer wird im Nachwuchs tätig werden. Das Training unter Auflagen wird einmal im Juni weiterlaufen. Danach wird es eine kurze Erholungsphase geben. "Ich werde mit Freunden und Freundin nach Kärnten auf Urlaub fahren", hat Bad Vöslaus Rückraum-Ass Raphael Muck schon einen Seeurlaub ins Auge gefasst, ehe es ab August für ihn und seine Kollegen dann in die Vorbereitung auf die kommende Saison geht. Ob diese planmäßig im September beginnt, scheint derzeit wahrscheinlich, ist aber keineswegs gesichert.