Volleyball Bad Vöslau holt sich die Tabellenführung

Lesezeit: 2 Min RB Red. Baden

Bad Vöslau die Nummer eins: Maria Katzinger, Marlies Woschitz, Nicole Keller, Lisa Deuerling, Leonie Oslzly, Cornelia Radfux, Hannah Kaltenbrunner, Tanja Bole (v.l.) Foto: NÖN; Pixabay_JeppeSmedNielsen

Zwei Spiele. Zwei Siege. In der 1. Klasse holten Bad Vöslaus Damen einen 3:0- und einen 3:1-Sieg gegen Bisamberg und übernehmen damit die Tabellenführung. In der 2. Damen Landesliga gab es für Traiskirchen gegen Purgstall eine 2:3-Heimpleite. In der Tabelle sind die Volleycats auf Platz sechs.