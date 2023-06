Volleyballer im Kommen

Nachdem die vorletzten zwei Jahre durch die Corona-Pandemie geprägt waren, konnte dieses Meisterschaftsjahr sehr erfolgreich abgeschlossen werden. Hatte man in den Jahren der Pandemie viele der Mitglieder verloren, so gab es ab September rund 70 Neuzugänge. Derzeit sind die Übungsgruppen an ihrer Leistungskapazität angelangt. Im Herbst muss man die Gruppen verkleinern und anpassen, um ein gutes Training zu ermöglichen. Bereits beim Vöslauer Stadtfest merkte man, dass die Bevölkerung wieder mehr am Sport interessiert ist und bereits bei den ersten Trainingsstunden im September herrschte großer Andrang.

Vor allem die Damenmannschaft wuchs auf 20 Aktive. Die Teilnahme an der NÖ Meisterschaft 1. Klasse Ost verlief sehr erfolgreich. Der 2. Platz schaute am Ende der Meisterschaft heraus.

Die Jugend nahm nicht an der Meisterschaft teil, wurde aber für die kommende Meisterschaft aufgebaut.

Genau so konnte auch die Hobby Volleyball Gruppe die Zahl ihrer Mitglieder verdoppeln und denkt darüber nach, auch an der Meisterschaft teil zu nehmen. So gibt es ab Herbst eine Damenmannschaft, Mädchen U16, U15, je drei Teams U14 und U13, sowie Buben U16, U15, U14, U13 und Mixed U14 und U13. Infos für Interessierte gibt es unter der E-Mailadresse : volleyballbadvoeslau@yahoo.at oder unter der Telefonnummer 0680/5519047.