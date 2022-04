Cup-Premiere in Weigelsdorf mit 300 Teilnehmern

Werbung

Beim erstmals ausgetragenen Landescup in Weigelsdorf herrschte großer Bahnhof. Rund 300 Starter waren in den verschiedenen Kategorien dabei. In den Einzel A-Bewerben gingen die Siege an Anna Reithofer (RC St. Pölten/Abteilung A), Selina Fiebinger (VG Donaustadt/Abteilung B), Selina Jurkovsky (VG Donaustadt/Abteilung C), Larissa Grossauer (VG Donaustadt/Abteilung D), Sarah Trogger (URC Wildegg/Abteilung E), Elena Kriz (VG Donaustadt/Abteilung F), Carolina Ruesch (URC Wildegg/Abteilung G), Lennart Grossauer (VG Donaustadt/Abteilung H). Beim Einzelvoltigieren der Klasse L gewannen Tabita Konde (UVG RC St. Pölten/Abteilung A), Katharina Bernhard (VG Donaustadt/Abteilung B), Allegra Scholler (URC Wildegg/Abteilung C).

In der Klasse M waren Elisabeth Hauer (UVG RC St. Pölten/Abteilung A), Felix Dombacher (VG St. Sebastian/Abteilung B), Marlies Fogel (VG Donaustadt/Abteilung C) erfolgreich. In der SJR-Kategorie setzten sich Anna Weidenauer (URC Wildegg/Abteilung A) und Antonia Mayerhofer (URC Wildegg/Abteilung B) durch. Philip Clement (URC Wildegg) war in der SYV-Wertung top, Marie Dopplinger (UVT Eligius) in der SA-Klasse. Theresa Thiel entschied (UVT Eligius) die SB-Klasse-A für sich, in der B-Abteilung war Anna Decrinis (UVT Eligius) am besten.

Die Gruppensiege holten UVT Eligius 3 (Klasse A), URC Wildegg 2 (Klasse L), LVRV Frauenkirchen (Klasse M), RV Weigelsdorf mit Isabella Lemerz, Runa Schneider, Lea Pancuk, Johanna Lenger, Erik Weidenauer und Naomi Panczuk gewann die die S-JR-Wertung, in der Klasse S war Wildegg 1 siegreich und in der Pas-de-Deux S-Klasse UVT Eligius.