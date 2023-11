Zwei Berndorfer als „gehende“ Fußballer

Beim Walking Football wird gegangen statt gelaufen. Deshalb wird Fußball hier für alle interessant, die die klassische Form aufgrund von Gelenksbeschwerden oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen aufgeben mussten. Alle wichtigen Elemente des Fußballs bleiben dabei weitgehend erhalten, der Unterschied besteht vor allem darin, dass von allen Aktiven auf eine angemessene sportmethodische Gestaltung und eine rücksichtsvolle Spielkultur zu achten ist.

Im April 2023 wurde Walking Football (für 55+) in Österreich mit dem 1. Lehrgang im ASKÖ Ballsportzentrum Wien Bernoullistraße eingeführt. Aktuell findet dort bereits wieder mit über 30 TeilnehmerInnen der 3. Lehrgang statt. Daraus hat sich eine „Wettkampfmannschaft“ gebildet, welche nun die ersten internationalen Matches gespielt hat.

In dieser Auswahl spielen auch zwei ehemalige, langjährige Fußballspieler aus Berndorf: Franz Nebel und Christian Zwickl. Beide sind seit der ersten Stunde bei der Sportart dabei. Gemeinsam mit sieben weiteren Fußballkollegen traten sie nun in Rüsselsheim gegen den SC Opel Rüsselsheim an und feierten gleich ein Sieg 12:10.

Tags darauf kam es in Leverkusen zu einem Kräftemessen mit Bayer 04 Leverkusen, aktuell eine der besten Walking Football-Mannschaften in Europa. Das Spiel ging mit 3:5 verloren. Gegen das Zweierteam von Leverkusen gab es dann einen 3:1-Sieg, gegen die Mannschaft TUS Oberleis im Spiel um Platz 2 einen 5:4-Sieg. Großen Anteil hatten auch beide Berndorfer zu den tollen Ergebnisssen: Franz Nebel mit zwei und Christian Zwickl mit sieben Toren. „Wir waren vorallem stolz , weil wir doch schon sehr gut mithalten konnten“, strahlte das Duo. Zum Abschluss ging es gemeinsam ins ausverkaufte Stadion um das Bundesligaspiel Bayer 04 Leverkusen gegen SC Freiburg anzuschauen.