Die DTM, Europas Tourenwagen-Top-Serie, gastiert am Sonntag im Ebreichspark (vormals Magna Racino) in Ebreichsdorf. Im Rahmen des Pferdesport-Großrenntages mit dem Österreichischen Galopper-Derby als Höhepunkt, präsentiert sich die DTM eine Woche vor dem großen DTM-Spektakel auf dem Red Bull Ring in Spielberg, wo am Samstag (4. September) und Sonntag (5. September) zwei weitere Meisterschaftsläufe vor Publikum ausgetragen werden.

Als „Special Guest“ ist auch Österreichs Vertreter in der DTM, Mercedes-Ass Lucas Auer dabei. Der Neffe von DTM-Organisator und Ex-Formel-1-Pilot Gerhard Berger wird sich nicht nur auf neues Terrain begeben, und zwischen den Rennen ein paar Runden in einem Doppelsitzer absolvieren, sondern auch die Gewinner des großen DTM-Gewinnspiels ziehen – und natürlich gerne auch für Autogramme zur Verfügung stehen. Für Pferdesport-Freunde, die auch mal Lust auf mehr PS haben, können mit etwas Glück am kommenden Wochenende live in Spielberg dabei sein: Beim großen DTM-Gewinnspiel werden achtmal zwei Tickets verlost.

Stimmen zum Thema

Lucas Auer: „Ich freue mich schon auf den Sonntag in Ebreichsdorf. Zumal es das erste Mal ist, dass ich bei einer Trab- und Galopprenn-Veranstaltung live dabei bin. Das wird sicher ein tolles Erlebnis. Gleiches kann ich über unsere Rennen sagen. Deshalb hoffe ich, dass auch viele Pferdesportfreunde nach Spielberg kommen. Denn Fans sind immer eine große Unterstützung.“

Andreas Steiner (AROC-Rennsekretär): „Ich bin sehr stolz über diese erstmalige Kooperation. Das gibt unserer Großveranstaltung noch einen zusätzlichen, internationalen Touch. Die DTM ist eine hoch professionelle Motorsport-Serie, die seit Jahrzehnten großes Ansehen genießt. Und mit Lucas Auer haben wir noch dazu den Austrian Hero der Serie dabei.“

Frederic Elsner (Direktor Event, ITR): „Als Veranstalter der DTM sind wir natürlich immer bemüht, neue Zielgruppen für unsere tolle Meisterschaft zu gewinnen. Und da hat sich die Pferdesport-Veranstaltung in Ebreichsdorf nahezu angeboten. Beide Sportarten lieben PS. Wir haben in der DTM aktuell sieben Automobil-Hersteller und 23 Fahrer, darunter Ex-Formel 1-Piloten, arrivierte GT3-Asse, Youngsters und auch zwei Frauen am Start. Da ist immer viel Action, spannende und harte Kämpfe angesagt. Das wird auch auf dem Red Bull Ring wieder so sein.“