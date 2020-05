Zuletzt spielten beide in der höchsten Spielklasse bei Westwien, jetzt kehren beide zu ihrem Stammverein nach Bad Vöslau. Der 24-jährige Kreisläufer Daniel Forsthuber und der 25-jährige Rückraumspieler Philip Schuster werden in Zukunft wieder in der Thermenhalle auf Torjagd gehen. Wann diese Zukunft beginnt, sprich wann die neue Saison beginnt, steht noch nicht fest. Die Planungen sind aber ohnehin noch nicht abgeschlossen, wie das Vöslauer Vorstandsmitglied Thomas Schartel festhält: "Wir haben unsere Kaderplanungen derzeit noch nicht gänzlich abgeschlossen", könnte es bei den Herren der Spusu Challenge und den Landesliga-Damen noch Bewegung geben.

Es braucht Planbarkeit

Das Outdoor-Training für Erwachsene wird derweil unter Einhaltung der geltenden Coronaregeln langsam hochgefahren. Der Nachwuchs trainiert weiter auf freiwilliger individueller Basis. Ein weiteres viel besprochenes Thema sind die finanziellen Ausfälle für die Vereine aufgrund der Coronakrise, diese seien auch für den Vöslauer HC erheblich.

Schartel und Co. hoffen deshalb natürlich auf Subventionen seitens der öffentlichen Hand und der Verbände. "Es würde natürlich auch für einen mitgliederstarken Verein wie den Vöslauer HC erhebliche Erleichterungen in Bezug auf die Planbarkeit der nächsten Saison bringen, insoweit wäre diese Unterstützung sicherlich notwendig und sehr sinnvoll", meint Schartel und: "Mindestens ebenso relevant und für viele Sponsoren essentiell, ist das noch ungeklärte Thema, ob die nächste Saison mit Geisterspielen gestartet wird. Auch darauf versuchen wir uns derzeit in geeigneter Weise vorzubereiten."