In Langau (Bezirk Horn) fand die NÖ-Meisterschaft über die Olympische Triathlon-Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen) statt. Dabei war auch Martin Leirer, der seit April in Wr. Neustadt lebt und Obmann der Oberwaltersdorfer TriHeroes ist. Geschwommen wurden zwei Runden im Bergwerksee, der auf 21,2 Grad abgekühlt hatte. Die Starter gingen deshalb mit Neopren-Anzug ins Wasser. Schon beim Schwimmen wusste Leirer, dass einiges möglich ist. "Auf die schnellsten Schwimmer hatte ich deutlich weniger Rückstand als erwartet. Als Dritter stieg ich aus dem Wasser, etwa zwei Minuten hinter dem Ersten", beschreibt Leirer.

Leirer ging auf Radstrecke in Front

Die Radstrecke führte rund um Langau, aber auch ins benachbarte Tschechien. Das Streckenprofil war durchaus wellig, gespickt mit einigen technisch schwierigen Kurven. Bereits auf Radkilometer sechs raste Leirer an den Führenden vorbei. "Zeitgleich wurde ich aber auch von einem anderen Fahrer überholt. Erst viel, viel später erfuhr ich, dass es sich hierbei um eine Staffel handelte." Im Glauben, dass er auf Position zwei liegt, ging Leirer in die Wechselzone und auf die Laufstrecke. Die drei Runden führten rund um den See, zu 50 Prozent auf Wald- und Wiesenwegen, die andere Hälfte auf Asphalt. "Erst nach einiger Zeit realisierte ich, dass ich in Führung bin", schüttelt Leirer den Kopf. Der Vorsprung war groß, der Genuss auf den letzten Metern auch. In 2:04:52 Stunden überquerte Leirer die Ziellinie, wurde damit NÖ-Meister in der Allgemeinen Klasse und in seiner Altersklasse 45-49.