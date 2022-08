Badener Renntag mit Hochstaffl-Gedenkrennen & Sattelderby steht an

Werbung

Die Badener Rennsaison biegt in den Schlussbogen ein. Am Sonntag ist der vorletzte Renntag, an welchem ein Highlight das nächste jagt. „Wir haben zwölf Rennen. Das hat es tatsächlich schon länger nicht mehr gegeben, dass wir jedes Rennen, das ausgeschrieben ist, auch durchführen“, reibt sich BTV-Vizepräsident Gerhard Reichebner die Häde.

Los geht es um 15.30 Uhr. Um 17.45 Uhr beginnt das Hochstaffl-Gedenkrennen für drei- und vierjährige Pferde. Die besten Dreijährigen der Saison (M Eck Enroe und Power Conway) stellten sich dem Vergleich mit den Vierjährigen rund um Shining Star, der mit einer Zulage von 50 Metern startet. Bei diesem Zuchtpreis-Rennen geht es um ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Die letzten vier Rennen des Tages werden vom Wettanbieter PMU nach Frankreich übertragen: Unter anderem das neunte Rennen des Tages, das Finale der Badener Amateurfahrermeisterschaft. Die Sieger der beiden Vorläufe (My Kronos Venus und Hulk Venus) sind auch im Endlauf die Favoriten.

Trabreiten als krönender Abschluss

Den Abschluss des Renntages bildet das 24. Österreichische Sattelderby, also ein Trabreitbewerb. Als Favoritin geht die „deutsche Sattelqueen“ Ronja Walter ins Rennen. Sie reitet auf dem Rücken eines der erfolgreichsten Pferde der letzten Jahr. Heck M Eck ist seines Zeichens Sieger des Derbys in der Krieau, so wie des Badener Revancherennens St. Ledger. Alleine die vier PMU-Rennen haben eine Dotation von 19.000 Euro.

Nicht nur für die Sportler gibt es einiges zu gewinnen. Am Wettschale geht es um diverse Jackpots – Dreierwette (1.127 Euro/ausgespielt im ersten Rennen), Super76-Wette (Auszahlungsgarantie von 6.000 Euro), Viererwette (2.000 Euro/gespielt im Hochstaffl-Gedenkrennen), Vier-Sieger-Wette (2.500 Euro/ausgespielt in den vier PMU-Rennen).