Die Vizeweltmeister bezwangen am Donnerstag in Rotterdam in Gruppe C die Polen Mariusz Prudel/Jakub Szalankiewicz 2:1 (25,-15,8).

Nach dem zweiten Sieg im dritten Match spielen die EM-Dritten von 2014 am Freitag in der Zwischenrunde um den Achtelfinaleinzug. Ihre Gegner stehen noch nicht fest.

Sieglos als Gruppenletzte in Pool H ausgeschieden sind hingegen Tobias Winter/Julian Hörl. Sie verloren in Utrecht ihre dritte Partie gegen die Franzosen Youssef Krou/Quincy Aye mit 0:2 (-16, -17).