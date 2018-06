„Eine Strecke für Tempofreaks“, beschreibt HSV-Präsident Ernst Jurkovic den Kurs des Brucker Citylaufes, der heuer zum 19. Mal über die Bühne ging und für über 530 Laufsportbegeisterte Ansporn war, teilzunehmen.

Im Ziel angekommen! HSV-Athlet Constantin Dreyer startete über die 1250m: Platz 41. | Schneeweiß

Die neu definierten Streckenlängen bei Haupt-, Volks- und NÖN Er & Sie-Lauf (10.000m, 6.660m und 3.330m), waren laut Jurkovic für viele Athleten ein Grund, diese „ungewohnten“ Distanzen in Angriff zu nehmen. Zudem gab es auf der Strecke keine engen Passagen mehr. Der Kurs durch den Harrachpark sorgte aber für das beste Feedback, vor allem von Jugendlichen.

Und los geht‘s! Der Startschuss des Hauptlaufes mit dem HSV-Athlet Artur Papp (r.), der die U20-Wertung gewann. | Schneeweiß

Einer von ihnen, Emil Geyer, schnappte sich die Krone in der U14-Klasse über 1250m. 4:01,1 Minuten lautete die Siegeszeit an diesem heißen Sommertag. „Er schöpft momentan aus dem Vollen und ist gut drauf. Der beste Österreichs in seiner Altersklasse“, schwärmt der HSV-Präsident, der den Lauf in Bruck ein neues Flair geben möchte. „Es sind weniger die großen Stars aus dem Ausland gefragt. Der Event soll vor allem Leute aus der Region nach Bruck locken.“ Alle Ergebnisse finden Sie auf der Vereinshomepage.

www.hsvbruck.com