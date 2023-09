Reitprecht ist neuer Coach in Jois

Der FC Jois schlägt am Trainer-Transfermarkt zu und holt einen echten Kapazunder in den Seeort. Günter Reitprecht übernimmt das Traineramt mit sofortiger Wirkung. „Ich habe mir ein Training und die Partie gegen Neufeld angesehen und war wirklich angetan“, so Reitprecht. „Die Mannschaft hat Potenzial.“ Dabei habe er einen guten Tormann gesehen, eine starke Verteidigung: „Vielleicht gilt es in der Offensive noch nachzujustieren, das wird sich aber in den nächsten Wochen weisen.“ Dabei will Reitprecht seine Ideen Schritt für Schritt umsetzen. „Der Verein gibt mir Zeit mit der Mannschaft zu arbeiten, macht der Mannschaft und mir keinen Druck. Wir müssen weder heuer noch nächstes Jahr Meister werden.“ Reitprecht freue sich über die neue Aufgabe. „Es ist für mich eine Rückkehr zu meinen burgenländischen Wurzeln. Ich bin in Eisenstadt geboren und habe in Winden gewohnt und gespielt.“ Dennoch ist die Liga für den Coach noch fremd. „Das wird sich schnell ändern.“ Dabei wartet mit dem UFC Purbach gleich ein Liga-Koloss zum Re-Start. „Das ist doch perfekt, da können wir nichts verlieren.“ Ernst Geiger wechselt wieder ins zweite Glied. „Ich werde mich wieder um den Nachwuchs kümmern. Die Doppelbelastung wäre auf Zeit undurchführbar gewesen.“