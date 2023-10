Die Liste der Ausfälle für dieses Aufeinandertreffen wurde unter der Woche nur länger statt kürzer. Schlussendlich musste man auf Necati Gülderen verzichten, der zwar zum Einsatz kam, jedoch unter der Woche mit Fieber im Bett lag. Des Weiteren war Dominik Schulak aufgrund des Zivildienstes verhindert, auch Kevin Steiner-Kafka fehlte krankheitsbedingt. Umut Akkaya fehlt noch immer wegen einer Bänderverletzung und auch auf Marcel Teuschl konnte Coach Böhm nicht zurückgreifen. Allesamt Spieler, die im Kader des SC Ebergassing eine wichtige Rolle spielen und somit eine große Lücke im Spiel gegen den FC Laxenburg hinterließen. Grundsätzlich ging man als Favorit in diese Begegnung, doch Bernhard Böhm war der Ernst der Lage bewusst: „Ich wusste bereits vor dem Anpfiff, dass eine schwierige Aufgabe auf uns wartet.“ - und so kam es auch. Zur Pause lagen die Laxenburger durch ein Tor von Fabio Strauß mit 1:0 in Front. Nach dem Ausgleichstreffer von Florian Huber kam noch einmal Hoffnung auf, doch diese hielt nicht lange an, denn nur drei Minuten später brachte Ümit Yilidiram den FC Laxenburg wieder in Führung. Den Schlusspunkt setzte Patrick Freis gut zehn Minuten vor dem Ende. „Wenn so viele Spieler fehlen, verliert man eben auch gegen eine vermeintlich schwächere Mannschaft, wir haken das Spiel ab und konzentrieren uns schon jetzt auf die Partie gegen Mitterndorf“, wie Trainer Böhm klarstellte.