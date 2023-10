Horvath: „Das waren zwei Schritte zurück“

Nach der guten Leistung bei der Heimniederlage gegen die Admira Panthers herrschte in Mannersdorf gute Stimmung. Der ASK fuhr mit breiter Brust nach Sierndorf und nahm drei Punkte ins Visier. Doch aus dem ambitionierten Ziel wurde ein Schuss in den Ofen. „Das waren zwei Schritte zurück“, war Obmann Johannes Horvath enttäuscht. „Nach vorne haben wir nichts zusammengebracht. Überhaupt erste Halbzeit.“

Einmal mehr wurden die Grenzen des grün-weißen Offenivspiels aufgezeigt. Die Heimischen offenbarten zwar auch keine Glanzleistung im Angriffsspiel, eine gute Aktion reichte aber zum 1:0. Flanke, am kurzen Eck tauchte Dominik Silberbauer auf und ließ Goalie Thomas Dau mit seinem Abschluss keine Chance.

Silva Santos schoss erstes Saisontor

In den zweiten 45 Minuten gab ein kurzes Aufbäumen bei den Mannersdorfern. Corner, kurz abgespielt, Amadeus Zenk flankte rein und Romulo Silva Santos versenkte die Kugel per Hechtkopfball.

Es sollte aber ein einzelnes Schlaglicht sein: Die Gäste konnten weder nachsetzen noch den Spielstand lange halten, denn nur wenig später gab es Freistoß für Sierndorf. Rene Herbst nahm Maß und der Ball zappelte zum 2:1 im Netz. Erst jetzt wachten die Mannersdorfer ein bisschen auf, zwingende Chancen konnten aber nicht kreiert werden. „Ein X wäre möglich gewesen“, so Horvath.

Nun gilt es rasch die Wunden zu lecken, denn am Samstag (16:30 Uhr) ist Mistelbach zu Gast. „Jetzt muss ein Dreier her. Sonst werden wir hinten drinnen picken“, hofft Horvath auf eine schnelle und vor allem zählbare Kehrtwende. Der ASK kann bis auf Benjamin Spanel (Leistenverletzung) aus dem Vollen schöpfen.