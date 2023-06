Legionaries: Pleite bei „Antique Bowl“

Die Weinviertel Spartans werden zum Seriensieger. Zumindest im Head-to-Head mit den Freunden der Carnuntum Legionaries, wo man nun schon zum dritten Mal hintereinander als Sieger vom Feld ging. Am Samstag feierten die Mistelbacher vor rund 350 Zuschauern einen 24:14-Erfolg, womit sie ein weiteres Mal den Wanderpokal der „Antique Bowl“ in den Himmel stemmen durften und in der Gesamtstatistik bei den Duellen mit plus eins die Nase vorne haben. Stefan Stieger, seines Zeichens Obmann der Carnuntum Legionaries, sah lange Zeit eine offene Partie. „In der Defense haben wir nicht die Leistung gebracht, die wir in den letzten Partien gezeigt haben.“ Dafür funktionierte die Offense ganz gut. „Am Ende hat ein Touchdown plus Field-Goal das Spiel zugunsten der Spartans entschieden.

Blaulicht-Aktion beim letzten Heimspiel

Nun freuen sich die Fischamender auf das letzte Heimspiel am 25. Juni (15 Uhr) gegen die Pannonia Egales. Dabei haben die Legionaries ein besonderes Schmankerl parat. „Wir haben eine Blaulicht-Aktion. Alle Angehörigen einer Blaulicht-Organisation können durch Vorweisen des entsprechenden Ausweises gratis das Spiel besuchen. Es wird auch eine Tombola mit vielen Preisen geben“, so Stieger. Im Hinspiel konnten sich die Legionaries übrigens gegen die Mittelburgenländer mit 25:3 durchsetzen.