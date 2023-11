Maucha: „Da ist viel Potenzial im Verein“

Christopher Maucha ist der neue Coach beim ASK Mannersdorf. 38 Jahre jung und schon jede Menge Erfahrung als Coach auf dem Buckel. Der mit der UEFA-A-Lizenz bestückte Badener war zuletzt beim ASK Ebreichsdorf in Amt und Würden. Gegen die Mannersdorfer gewann er noch mit 3:0, ehe er bei seinem Herzensklub Ende September einen plötzlichen Rauswurf erfahren musste.

Jetzt sprüht der Ex-Schwechat-Kicker aber voller Euphorie und möchte beim ASK Mannersdorf Großes erreichen. „Da ist viel Potenzial im Verein“, erfuhr er in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Beginn weg ein gutes Klima. Die amikale Art bei den Grün-Weißen hat ihn relativ schnell gepackt. Trotz höherklassiger Angebote – etwa aus der burgenländischen Landesliga – entschied sich Maucha, der mit dem Spitznamen „Skinny“ gerufen wird, für Mannersdorf. „Ich denke, dass wir Vieles gemeinsam schaffen können.“ Erstes Ziel sei aber freilich, die 2. Landesliga Ost zu halten. Dass es dazu neues Spielermaterial brauche, sei klar. „Die Planungen laufen bereits. Aber ich werde erst ab 1. Jänner meine Arbeit als Trainer aufnehmen.“ Bis zum Vorbereitungsstart am 16. Jänner soll die neue Mannschaft stehen.

Was seinen Charakter als Coach betrifft, meinte Maucha: „Für mich zählt der menschliche Faktor. Das ist meine Stärke.“ Der Bezug zu den Kickern sei ihm wichtig. Zudem sei er ein akribischer Arbeiter. „Da bin ich ein Monk“, lächelte der Neo-Coach.