Zenk glänzte als Hattrick-Held

Dass es beim ASK Mannersdorf im Herbst bisher nicht ganz rund läuft, ist kein Geheimnis. Nach 12 Runden stand man bei nur 9 Zählern. Nach der 13. Runde hätte man damit wieder einmal die rote Laterne umgehängt bekommen. Das konnte man mit einem souveränen Auftritt in Vösendorf aber abwenden.

Blitzstart und Hattrick durch Zenk

Keine zwei Minuten waren gespielt, da stellte Amadeus Zenk für die Mannersdorfer schon auf 1:0. Nach einem hohen Ball fand der sich alleine vor dem gegnerischen Tor wieder und behielt die Nerven. Nach 13 Minuten war es wieder Zenk der für Jubel im Gästesektor sorgte. Diesmal verwertete er einen Freistoß direkt zum 2:0. Schon in der 30. Minute war der lupenreine Zenk-Hattrick dann fertig geschnürt. Bei einem Pass in den Rückraum war er zur Stelle und stellte auf 3:0.

Durch waren die Mannersdorfer damit aber noch nicht. Rund um die Pause keimte bei Vösendorf nämlich wieder Hoffnung auf. Svoboda (38.) und Sprinzer (49.) brachten die Gastgeber wieder ins Spiel.

Marco Fuchs war es dann, der in der 61. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Er beförderte den Ball aus knapp 30 Metern ins Kreuzeck. Nachdem Vösendorf ab der 65. Minute nur mehr mit zehn Spielern auf dem Feld stand (Rot für Christoph Dober), war die Partie gelaufen.

Man darf durchaus von einem Überraschungserfolg der Mannersdorfer sprechen. Einerseits überraschte die Höhe des Sieges: In den zwölf Spielen zuvor kam die strauchelnde Mannersdorfer Offensivabteilung lediglich auf 11 Treffer. Andererseits überraschte auch, gegen wen und wo dieser Sieg geholt wurde. Vösendorf galt, zumindest bis zu diesem Spiel, als absolute Heimmacht in der Liga, musste im eigenen Stadion in dieser Spielzeit zuvor keine Niederlage und in sieben Spielen nur sieben Gegentreffer hinnehmen.

„Wir waren so stark wie noch nie“, schwärmte Coach Peter Slosarek nach dem Überraschungserfolg. „Besonders die ersten 30 Minuten waren wirklich hervorragend. Wir haben durch das schnelle Tor aber auch endlich einmal den Spielverlauf auf unserer Seite gehabt.“

Wichtig war dem Trainer aber auch, zu betonen, dass es sich um einen Erfolg der ganzen Mannschaft handelt: „Zenk hat zwar die drei Tore geschossen und war richtig super in dem Spiel, wir sind aber als Mannschaft aufgetreten. Man hat gesehen, dass jeder für den anderen kämpft und was möglich ist, wenn wir so auftreten.“