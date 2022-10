Schwechats Radballverein: Neuanfang nach Corona-Wahnsinn

Werbung

„Die Coronapandemie hatte furchtbare Auswirkungen auf unsere Jugendabteilung“, berichtet der Radball-Sektionsleiter der SV Schwechat, Heinz Wondra, von einem schwierigen Jahr 2021, in dem kein Training in der Halle über die Bühne gehen konnte und die Jugend andere Beschäftigungen suchte. „Wir müssen sozusagen von vorne anfangen.“ Neue Nachwuchstalente sollen bei einem Schnupperkurs an Land gezogen werden. Dieser findet am 9. November in der Sporthalle des Bundesrealgymnasiums statt. „Wir zeigen ihnen, wie sich ein Spieler am Rad verhält und hoffentlich bleibt der eine oder andere Schüler weiter am Radballsport interessiert.“

Duo schaffte eine Top-Drei-Platzierung

Fünf Erwachsene treten derzeit für den Schwechater Klub in die Pedale. Mit David Wondra und dem Neuzugang Charlie Förster, der zuletzt bei FSV Brandenburg spielte und nach einer beruflichen Veränderung in Schwechat landete, sind zwei davon in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse im Einsatz. Im Vorjahr erreichten sie Rang drei. Allerdings hatte das Duo aufgrund eines Ausfalls nur zwei der drei Meisterschaftsrunden absolvieren können. Für das Aufstiegsturnier wäre jedoch Platz zwei nötig gewesen.

Vor dem Start der neuen Saison im März 2023 werden die Schwechater den Österreich-Cup in Angriff nehmen. Sollten Wondra und Förster dabei die Top Drei erreichen, würden sie sich für den Welt-Cup qualifizieren.

Noch heuer möchte SVS Radball in der Braustadt ein internationales Turnier mit Teams aus Tschechien, Deutschland und Österreich austragen. Geplant ist der sportliche Event für den 3. Dezember.