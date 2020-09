Bitteres Ende im Extra-Inning! Zum vierten Mal in der laufenden Meisterschaft mussten sich die Schwechater mit einem Remis begnügen. Bei den Vienna Mets hatte die Punkteteilung Konsequenzen.

Im ersten Spiel hatten die Blue Bats mit 7:5 die Nase vorne, im zweiten Duell ging die Partie beim Stand von 2:2 in die Overtime. Den Gästen gelang ein Run und sie stellten auf 3:2. Der zweite Sieg und Platz zwei in der 2. Bundesliga Ost war in greifbarer Nähe. Die Wiener ließen aber den Traum vom Finaleinzug platzen. Mit zwei Runs drehten sie die Partie und stellten auf 4:3. Schwechat verpasste somit den Sprung auf Tabellenplatz zwei. „Die Enttäuschung ist natürlich da, aber die Spieler sind nicht zu Tode betrübt, weil die Leistung eigentlich immer gut war“, berichtet Obmannstellvertreter Stefan Pernet beim Anruf der NÖN.

Er sah auch die späte Terminisierung als Nachteil für seine Mannschaft. „Die Spiele so spät anzusetzen, war unnötig. Wir waren es außerdem nicht gewohnt, bei Flutlicht zu spielen.“ Nach dem Grunddurchgang stehen nun die Vienna Wanderers II auf Rang zwei und werden sich im Endspiel mit dem Tabellenführer aus Stockerau, den Stock City Cubs, messen.