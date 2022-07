Blue Bats verspielen Siege im Finish

Werbung

Die Schwechater hätten mit zwei Erfolgen über die Hard Bulls zu den besten sechs Mannschaften der Baseball Bundesliga gezählt. Die Vorarlberger hatten am Ende aber mit 5:4 und 6:5 die Nase vorne. Beide Partien hatten die Blue Bats erst im letzten Inning vergeigt. „Die Spieler haben sich nachher über sich selbst geärgert“, meinte Klubobmann Phil Weller nach den knappen Entscheidungen.

Der Verein steht aber bereits fix im Playoff. Das vorrangige Ziel ist es, die erste Runde zu überstehen. Ein möglicher Gegner sind die Vienna Wanderers. „Die Spieler wissen jetzt, dass jedes Inning wichtig ist und in allen neun Innings die Leistung gebracht werden muss.“

Im Grunddurchgang geht es für die Braustädter am Sonntag weiter. Die Bats treffen auswärts auf die Wanderers. Um in der Division Ost vor den Wienern zu bleiben, muss ein Sieg her.