Blue Bats wurden Grenzen aufgezeigt

„3:19 ist kein normales Baseballergebnis. Es war viel Enttäuschung und Frustration dabei“, musste Klubobmann Phil Weller seine Mannschaft nach der dritten Niederlage gegen den Titelfavoriten Vienna Wanderers wieder aufrichten. Die Schlappe in Wien besiegelte das Aus im Viertelfinale der Bundesliga.

Die Schwechater starteten zwar mit zwei Runs in die Partie, kassierten dann aber gleich fünf. „In der Defensive waren wir unsicher. Es gab viele „Errors“ auf unserer Seite“, berichtete Weller unter anderem von Wurf- und Fangfehlern. Innerhalb von kurzer Zeit lagen die Braustädter mit 2:10 zurück. „Im fünften Inning hat sich unsere Leistung stabilisiert, aber da war schon die Luft draußen und das Spiel entschieden.“

Positiver fiel das Resümee für die gesamte Saison aus. „Die Topteams haben uns die Grenzen aufgezeigt, aber junge und ältere Spieler haben die Erfahrung gemacht, dass wir oft knapp dran waren. Es ist ein Reifeprozess und wir werden nächster Jahr viel stärker sein.“

Weller meint, dass die junge Garde, dazu gehört der 17-jährige Nicolas Niederl, der in Wien catchte, sowie Felix Stephan und Tim Gruber, in den nächsten Jahren den Kern der Mannschaft bilden werden.

Die Damenmannschaft beendete die Saison in der 2. Softball Bundesliga mit einer abschließenden Punkteteilung gegen St. Pölten an der siebenten Stelle. Die „Bumblebees“, betreut von Sebastian Christof, fuhren in zwölf Partien zwei Siege ein.