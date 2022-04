Den Blue Bats wurden Grenzen aufgezeigt

Werbung

Der Schlaghügel auf der Blue Bats-Anlage wurde rechtzeitig repariert. Eine Woche zuvor sorgte der zu groß dimensionierte „Pitching Mound“ für eine Spielabsage ( die NÖN berichteten ). Nach den Glückwünschen von Sportstadtrat Christian Habisohn und Baseball-Verbandspräsident Rainer Husty waren die Spieler von Schwechat und Wiener Neustadt an der Reihe.

Die Bats hielten in beiden Partien in den ersten fünf Innings gut mit, dann schlug der amtierende Meister allerdings zu. Nach einem Double und zwei Runs von Schwechats Importspieler Spencer Muirhead waren die Hausherren im ersten Spiel gerade 2:3 im Rückstand, als die „Ducks“ Punkt für Punkt machten und das Duell mit 12:2 für sich entschieden.

Nächster Stopp: Vienna Wanderers

„Im zweiten Spiel hatten die Ducks im sechsten Inning fünf Runs hingelegt. Das war der Knackpunkt“, analysierte Klubobmann Phil Weller die 0:12-Niederlage im zweiten Aufeinandertreffen.

„Unsere Mannschaft ist auf jeden Fall besser, als im letzten Jahr, die Ducks haben heute aber auch unsere Grenzen aufgezeigt.“ Nach der knappen Niederlage in der Vorwoche bei den Traiskirchener Grasshoppers stehen die Schwechater noch ohne vollen Erfolg da. Die nächste Chance gibt es am Freitag in Wien. Die Braustädter treffen um 19 Uhr auf die Vienna Wanderers.