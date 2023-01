EM-Spiele auf der Blue Bats-Anlage

Werbung

„Wir werden auf unserem Platz Baseball auf Top-Niveau sehen. Eine tolle Sache“, fiebert der Obmann des Schwechater Baseballvereines Blue Bats, Phil Weller, der U23-Europameisterschaft entgegen. Diese wird vom 7. bis 12. August in Schwechat und in Wiener Neustadt ausgetragen. Die Vorfreude in der Region ist groß.

Dass dieses internationale Turnier auch in Schwechat über die Bühne gehen darf, ist vor allem der Initiative der „Diving Ducks“ zu verdanken. Da eine EM an zwei Standorten stattfinden muss, nahmen die Wiener Neustädter mit den „Bats“ Kontakt auf. „Schwechat ist nicht so weit von Wiener Neustadt entfernt und die neue Anlage erwies sich als optimal“, berichtete Weller von einer gemeinsamen Bewerbung. Der europäische Verband sagte nun zu.

Mobile Tribüne für das Großereignis

„Wir erwarten täglich ein paar Hundert Zuschauer“, weiß Weller, dass auf den Verein nun große organisatorische Aufgaben bevorstehen. Ausreichend viele Zuschauerplätze und Umkleidekabinen sowie die Umsetzung einer Live-Übertragung setzen neue Investitionen in die Infrastruktur voraus.

„Die Gemeinde wird uns dabei unterstützen“, bestätigt der Klubobmann, dass eine mobile Tribüne angeschafft werden wird. Sitzplätze rund um das Spielfeld können nicht errichtet werden, da sich die Anlage auf einem Überschwemmungsgebiet befindet. Mit den Eintrittsgeldern und den Kantineneinnahmen soll ein Teil der Investitionskosten wieder zurückfließen.

Insgesamt duellieren sich acht Mannschaften um den EM-Titel. Neben dem amtierenden Europameister Niederlande und dem Vizeeuropameister Deutschland ist auch Österreich, dank des Sieges im Qualifikationsturnier im slowenischen Ljubljana im Vorjahr, mit von der Partie. Damals schlug das rot-weiß-rote Team im Finale die Ukraine. Möglicherweise schafft auch ein Blue Bats-Pitcher den Sprung zur EM. Der U18-Spieler Felix Stephan steht derzeit im erweiterten Kader.