„Peinliche Situation“ für Blue Bats: Spiel fiel aus

Am Ostersonntag hätten die Schwechater erstmals auf der neuen Anlage ihre Schläger schwingen sollen. Die Premiere im ersten Bundesligaspiel fiel jedoch ins Wasser. Ein Teil des Spielfeldes, der sogenannte „Pitching Mound“, also der Schlaghügel, wurde zu groß dimensioniert.

„Eine peinliche Situation“, beschrieb Klubobmann Phil Weller den Moment vor dem Spielbeginn. „Bis zum nächsten Heimspiel in einer Woche werden wir das reparieren“, musste sich Weller bei den Gästen aus Traiskirchen entschuldigen, die schließlich die Heimreise antreten müssen. „Sie hatten es aber keineswegs böse aufgefasst.“

Laut Weller wird die Begegnung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der Verband teilte in einer Pressemitteilung mit, dass eine Entscheidung über die Wertung dieser Partie noch aussteht.

Einen Tag zuvor hatten sich die beiden Mannschaften in Traiskirchen duelliert. Die Braustädter gerieten schnell mit 0:7 in Rückstand, fanden kurze Zeit später aber wieder gut ins Spiel. Am Ende hatten sich die Grasshoppers knapp mit 14:10 durchgesetzt. „Wir werden künftig immer das Maximum aus uns herausholen. Es wird eine erfolgreiche Saison“, setzt Weller auch auf die Erfahrungen der Legionäre Matthew Neil Jensen (Pitcher und Shortstop) und Spencer Muirhead (Catcher und Infielder). Sie sind kürzlich zum Verein gestoßen. Beide spielten in Colleges in Kanada beziehungsweise in den Vereinigten Staaten: Jensen in Toronto und Muirhead in Washington State.

Zudem sollen die talentierten Nachwuchsspieler Felix Stephan, Tim Gruber und Nicolas Niederl öfter zum Zug kommen. „In der letzten Saison war es ein langsames Antasten, mittlerweile sind sie größer und erfahrener geworden.“

Die Blue Bats werden nun mit dem kommenden Samstagsspiel, das ohnehin im Vorfeld als offizielles Saisonauftaktspiel mit musikalischer Umrahmung beworben wurde, auch die Anlageneröffnung feiern. Zu Gast sind die Wiener Neustädter Diving Ducks. Spielbeginn ist um 13 Uhr.